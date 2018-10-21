Bilinçsiz ilaçlama balda verimi düşürdü

Arıcıların başı, tarımda bilinçsizce yapılan ilaçlama yüzünden dertte. Bölgede, bilinçsiz ve yanlış ilaçlama yüzünden çok sayıda arı telef olurken, bu durum verimi oldukça düşürdü. Mardin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ferhat Bilge, hem çiftçilere hem de yetkililere seslendi. Bilge, kentte genellikle gezginci arıcılık yapıldığını belirterek, bu yıl Mardin'de yanlış ya da bilinçsiz zirai ilaçlamalardan dolayı arı teleflerinin çok fazla olduğuna dikkat çekti. Zirai tarımla uğraşan çiftçilere, ilaçlamayı gece yapmalarını öneren Bilge, “Arıları yaşatalım, doğayı yaşatalım diyoruz. Çünkü dünyada 3 yıl arı olmazsa bütün denge bozulur. Arıyla ayakta durmamız lazım” dedi.

“Her yıl verim biraz daha düşüyor”

Yanlış ilaçlamalar yüzünden her sene üretimlerinin düştüğüne işaret eden Bilge, "20 ton bal elde ediyorduk, bu artık 12-13 bin tona düşmeye başladı. Çünkü zirai ilaçlar belimizi kırıyor. Çiftçilerimiz geceleyin akşam saatlerinde ilaçlarını tarlalarına sürseler arı telefleri olmaz. İlaçlamalar gece yapılırsa daha sağlıklı olur” diye konuştu.

“Pamuğa giden arılar geri dönmedi”

Arıcı Ali Kösen ise, bu yıl arılarının büyük çoğunluğunun telef olduğunu vurgulayarak, “2 kovan arıdan 200'e çıkarmıştım ancak şuanda 15 kovan var. Kurt için pamuğa vurulan dengesiz ilaç yüzünden pamuğa giden arı dönmedi” ifadelerinde bulundu.