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Bin kişilik işe 12 bin kişi başvurdu

Mardin’de Toplum Yararına Çalışma Programları kapsamında İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol için il genelinde çalıştırılacak bin kişi için kura çekimi yapıldı.

Mardin'de Toplum Yararına Çalışma Programları kapsamında İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol için il genelinde çalıştırılacak bin kişi için kura çekimi yapıldı. Bin kişilik kura çekimine 12 bin kişi başvurdu.


Toplum Yararına Çalışma Programları kapsamında İŞKUR ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol nedeni ile Mardin genelinde okullarda çalıştırılmak üzere 650 temizlik görevlisi ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak üzere de 349 güvenlik personeli alımı için kura çekimi yapıldı. 650 kişilik temizlik alım işine yaklaşık 10 bin 210 kişi başvuru yaparken, güvenlik alımı için de bin 198 kişi başvuru yapmıştı.

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