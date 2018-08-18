Bizim Toptan, 1 milyonuncu Midyatlı müşterisini hediye çeki ile ödüllendirdi.

Bu yıl kuruluşunun 16. yılını kutlayan Bizim Toptan Satış Mağazaları, büyük bir satış ivmesi kaydetti. Yılın ilk 6 ayında yüzde 30’luk büyüme elde eden firma, 1 milyonuncu müşterisine erken ulaştı. Geçen yıl Aralık ayında adım atan 1 milyonuncu müşteri, bu yıl Temmuz sonunda Mardin’de adım attı. 1 milyonuncu müşterisini ödüllendiren firmanın şanslı müşterisi Mardin’in Midyat ilçesinden Cengiz Aktürk oldu. 1 milyonuncu müşteri olarak mağazada ödülünü alan Cengiz Aktürk, firmanın müşterilerine verdiği önem, kaliteli ve güler yüzlü hizmeti için teşekkür etti.

Midyat Şubesi’nde Diyarbakır Bölge Müdürü Fehmi Yıldız ve Midyat Mağaza Yöneticisi Cahit Çiçek’ten ödülünü alan Cengiz Aktürk bin Türk Lirası değerindeki hediye çeki ile mağazada alışveriş yaparak ödülün keyfini çıkardı.

Bir yıl’da Midyat’a 2 ödül

Firmanın Diyarbakır Bölge Müdürü Fehmi Yıldız yaygın mağazacılık alanında birinci sırda olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Yıldız, "Müşterilerimize uygun fiyatlı ve çeşitli ürünleri tek çatı altında sunuyoruz. Türkiye geneli 175 mağazamızla müşterilerimizin hizmetindeyiz. Bu yıl Nisan ayında kuruluş yıl dönümümüz nedeniyle müşterilerimize, Türkiye geneli çekilişle 10 araç hediye etmiştik ve yine Midyat’tan bir müşterimiz talihlimiz olmuştu. İlk hediyemizi o zaman verdik ve Temmuz ayı sonunda 1 milyonuncu müşterimiz yine Midyat’tan bir esnafımız oldu. Bir yıl içinde iki ödülümüzü müşterimize teslim etmiş olduk” dedi.

Bakkal Cengiz Aktürk’ün hediye sevinci

Midyat ilçesinde bakkal olarak esnaflık yapan Cengiz Aktürk, 1 milyonuncu şanslı müşteri olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, açıldığı günden bu yana bu marketler zincirinden alışveriş yaptığını söyledi. Aktürk, "Bakkalım var. Bizim Toptan Satış Mağazaları’ndan ürün çeşitliliği, personelin güler yüzlülüğü ve ürünlerin uygun fiyat olmasından dolayı alışveriş yapıyorum. Hediye çeki için şaşırdım. Dükkanıma geldiler ve bana ulaştılar" şeklinde konuştu.