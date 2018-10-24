Bölgede ilk e-başvuru belgesi onaylandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından DİKA'nın teknik desteğiyle bölgede ilk kez bir firmanın e-başvuru ile “Yatırım Teşvik Belgesi” onaylandı.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösterecek olan “Saif Board Cephe Kaplama Teknolojileri Firması”, Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) sağlamış olduğu teknik destek sayesinde elektronik başvuru ile “Yatırım Teşvik Belgeleri” kabul edildi. Başvuru sürecinde DİKA etkin bir rol oynayarak, teşviklerin yatırımcılara doğru bir şekilde aktarılması için gerekli olan danışmanlık ve teknik desteği sağlayarak bölgedeki yatırımların olumlu şekilde sonuçlanmasına katkı sağladı. E-başvuru ile alınan ilk teşvik belgeli yatırım olması sebebiyle Mardin ve bölge açısından büyük önem arz ediyor.

Ajans Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Devletimizin Bölgemiz için çok önemli teşvikleri var. Ajans olarak yatırımcılara bu teşvikleri doğru bir şekilde anlatıp ve faydalanmalarını sağlamaktayız. Bölgenin yatırım için sağlam bir potansiyeli olduğunu anlatarak dışarıdan yatırımcı çekebilmek, şüphesiz Ajansımızın en önemli görevlerinden biridir. Bu ve benzeri yatırımların Mardin ve Bölgemize çok şey katacağına inanıyorum. Bölgeye katma değer kazandıracak her projenin destekçiyi olmaya devam edeceğiz. Resmi Gazete'de yayımlanan yetkilendirme tebliği ile 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yapılacak olan ‘Yatırım Teşvik Belgesi' başvuruları ve ilişkili işlemler elektronik ortama aktarılmaktadır. Bu teşviklerin elektronik ortama aktarılmasıyla birlikte Ajansımızın yatırımcılara sağladığı teknik destek ve koordinasyon sayesinde söz konusu teşvik başvuruları sürecinin daha kısa sürede sonuçlanması hedeflenmektedir. Dış cephe izolasyon ve imalat hizmetleri konusunda faaliyet gösterecek olan Saif Board Cephe Kaplama Teknolojileri Firması yaklaşık 900 bin TL yatırımla 30 kişilik istihdam sağlayacaktır. Böylece ilerleyen dönemlerdeki e-başvurular açısından hem Mardin'e hem de bölgeye örnek oluşturarak ciddi bir katkı sağlayacaktır” dedi.