Bölünmez’den seçim değerlendirmesi

Eski AK Parti Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez, 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partinin teşkilatlarının da büyük gayreti ve hemşehrilerinin desteğiyle 24 Haziran’da Mardin’den kendilerini gururlandıran güzel bir sonuç çıktığını belirten Bölünmez, çıkan seçim sonucunda Mardin’den iki milletvekilini Meclis’e gönderdiklerini dile getirdi. Uzun zamandır seçim atmosferi yaşadığını anlatan Bölünmez, “Daha büyük bir seçim başarısının daha iyi bir seçim çalışmasıyla yakalayabileceğine inanıyorum. Bu süreçte hükumetimizin bölgemize, Mardin’e yaptığı hizmetleri anlatamadık. Hizmetleri anlatma noktasında, yapılan hizmetlerin sahiplenilmesi konusunda siyaset kanadıyla hiçbir şekilde rol paylaşılmadığı gibi, yapılan hizmetler siyasete mal edilmedi. Bu alanda seçim satında eksik, aksak bir çalışma yürütüldü. Kuşkusuz burada mübarek ramazan ayının seçim çalışmalarına denk gelmesinin önemli bir etkisi vardır. Kayyum belediyeleri konusuna gelince, benim belediyelerle ilgili görüşlerim ortada, belediyelerin yaptığı hizmetler de ortada. Gerçekten de geçmiş dönemlerdeki belediyecilik hizmetleriyle kıyaslanamayacak kadar güzel hizmetler yapıldı. Ancak burada Kayyum belediyeleri yapılan hizmetleri, hükumetin siyasi cenahından uzak, onlara rağmen yapmış gibi bir görüntünün içinde olmasına üzülüyoruz. kayyumlar, bu hükumetin atadığı yönetimlerdir. Kayyumların elde ettiği başarı da, başarısızlığının faturası da hükumete kesildiğini düşünüyorum. Bundan hareketle yapılan hizmetlerin vatandaşlara anlatılmasında hükumetin yaptığı katkıların dile getirilmesi, işaret edilmesi gerekiyor” dedi.

“Yapılan bu yanlışlara sessiz kalmadım”

Bölünmez, devletin imkanlarını mümkün olduğu kadar tasarruflu kullanarak, vatandaşın yaşam kalitesine direk dokunacak çalışmalara yönlendirerek, siyaseti de paydaş ederek, siyasi iktidarın yereldeki temsilcilerini, aktörlerini de işin içine katarak iktidara mal etmekten geri durulmaması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi. Dile getirilen ve rahatsızlıkların sebebi olan bu sıkıntıları dile getirmezse Mardin sevdasına zeval getirmiş olacağını anlatan Bölünmez, “Onun için diyorum ki, geçmişteki belediyelerin yanlışlarına nasıl tepki getirmişsem bugünde yapılan bu yanlışlara sessiz kalmadım. Bu yanlışları düzeltecek, bunları denetleyecek olan ben değilim. Şahsen benim için Mardin’in ve Mardinlilerin menfaati bütün menfaatlerin üzerindedir” diye konuştu.