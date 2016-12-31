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31 Aralık 2016 12:57

Bombalı saldırıya ilişkin 2 gözaltı

Bombalı saldırıya ilişkin 2 gözaltı

31 Aralık 2016 12:57

Mardin’de Cevizlik Jandarma Karakolu’na yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıya ilişkin düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Mardin merkez Artuklu ilçesine bağlı Cevizlik köyünde bulunan jandarma karakoluna terör örgütü PKK’lılar tarafından 9 Temmuz’da bomba yüklü kamyon, roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 asker ile bir sivil şehit olmuş, 37 kişi de yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin köyde bulunan iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 1 şarjör, 1 tabanca kılıfı, 9 milimetre çapında 9 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 73 av tüfeği fişeği, 1 dürbün, cep telefonları ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Mardin Valiliği, operasyonda 2 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü öğrenildi.



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