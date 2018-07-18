Bu kafenin müşterilerine 300 canlı balık eşlik ediyor

Mekana gelen müşteriler küçük bir denizin üzerinde vakit geçirmenin hissine kapılıyor. Kafede akvaryumdan oluşan masalarda 300 canlı balık bulunuyor.

Kızıltepeli Şahin Dağ, Cebrail Saruhan ve Emrullah Omuk kafa kafaya vererek farklı bir konseptle kafe işletmeciliğine adım attı. Genç işletmeciler sıradan masaların yerine kendi tasarımlarıyla içinde canlı balık bulunan akvaryumundan oluşan masalar yaptı. 15 akvaryum masa ve bir de büyük bir akvaryumun bulunduğu kafede 300 balık yaşıyor. Eski maliye binasının arkasında kafeyi açan 3 arkadaş, kısa sürede meyvelerini almaya başladı. Kimi müşteriler sırf balıklarla vakit geçirmek için mekana uğruyor. 3 kafadar şubeleşmeye giderek Türkiye’nin farklı yerlerinde de kafe açmayı planlıyor.

“Güzel geri dönüşler aldık”

Projenin müşteri çektiğini anlatan kafenin ortaklarından Şahin Dağ, “Ben turizm ve işletme bölümünü bitirdim. Kendi memleketime geldim baktım herkes kafe açıyor. Cebrail ve Emrullah arkadaşım ile oturduk, konuştuk ve farklı bir şey olsun, ilgi çekelim dedik. Cebrail arkadaşımız böyle bir projem var dedi. ’Akvaryum yapalım. Masalarımızın hepsi akvaryum olacak, içinde balıklar olacak’ dedi. Müşteriler gelip balıklarla sohbet edebilir. Bunun için olumlu dönüş aldık. Bazı müşterilerimiz çocuklarını sırf balıklarla vakit geçirmek için geliyorlar. Bazı tekli müşterilerimizin gelip balıklarla sohbet ettiğini görüyoruz. Yani burada yalnız oturduğunda bile balıklarla stresini geçiriyorsun” dedi.

“Gençler sanal alemde dolaşacağına balıkları seyretsin”

Farklı konseptleriyle Türkiye’ye açılacaklarını belirten Cebrail Saruhan ise insanların masalarda tahtalara bakacaklarına balıklara bakması için böyle bir proje geliştirdiklerini söyledi. Saruhan, "En azından telefonla uğraşacağına, sanal alemden biraz kopsun diye, orada dolaşacağına balıkları seyretsin insanlar. Biz farklı bir şey olsun, çocuklar ve aileleri de gelsin dedik. Biz bu amaçla açtık burayı. Bir de balıklara ilgimiz var. Seviyoruz balıkları. Şuan 15 akvaryum ve bir tane büyük akvaryumumuz var. Şuan ki yerimiz biraz elverişsiz olduğu için daha ileriki projelerimizde inşallah bütün duvarlarımızı ve kolonlarımızı akvaryum yaparız. Burada 250-300’e yakın balık var” şeklinde konuştu.

Mekanı çok beğendiklerini anlatan müşteriler de ortamın çok güzel olduğunu söyledi.