Büyükşehir Belediye profesyonel liglerde rüzgar gibi esiyor

1.5 yıllık dönemde hentbol ve voleybol gibi branşlarda profesyonel liglerde başarı kaydeden Büyükşehir Belediyesi son olarak önem verdiği kadın basketbol takımında da müjdeli haberler aldı. Buna göre Türkiye Basketbol Federasyonu duyurusuyla Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı 1. Lige yükseldi.

Konu hakkında açıklama yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman “İlimizde yaşayan gençlerimizi başarılı takımlarımızla spora teşvik ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kısa zamanda yaptığımız önemli çalışmalara spor branşını da ekledik. Bu bağlamda takımlarımızı profesyonel liglerde en iyi konumlara getirdik. Bilindiği üzere bayan voleybol ve hentbol takımlarımız en üst lig olan süper lige çıkmak adına birinci ligde mücadele ediyor. Bunun yanı sıra atletizmde sporcularımız dünya ağ Koşuları Milli Takımına birincilikle seçildi. Ve ülkemizi Andorra’da temsil edecek. Bisiklet sporlarında da büyük başarılar elde ediyoruz. Futbol takımımız ise BAL’dan profesyonel liglere bu yıl çıkacaktır. Son olarak mahallelere kurduğumuz Büyükşehir Belediyemizce portatif havuzlarda yetişen yetenekli çocuklarımızla yüzme takımımızı kurduk. Şimdi ise bir müjdeli haber de bayan basketbol takımımızdan geldi. Takımımız artık birinci ligde mücadele edecek ve inanıyoruz ki süper lige çıkacak” dedi.