Büyükşehir Belediyesi'nden 242 çocuk parkı

Mardin Büyükşehir Belediyesi 1.5 yıllık dönem içinde şehirde çocuk dostu çalışmalar ile vatandaşların gönlüne taht kurdu. Çocukların kaliteli zaman geçirmelerinden sosyal olmalarına imkan tanıyacak birçok çalışmayı yerine getiren Büyükşehir Belediye, parklar ile ilgili de dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan çocukların il ve ilçe merkezlerinde yaşayan çocukların imkanlarından faydalanmasını isteyen Büyükşehir Belediyesi ağırlıklı kırsal mahalleler olmak üzere 242 park inşa etti. Öte yandan 5 büyük park da şehre armağan edildi.

"Vatandaşlarımızı düşünüyoruz"

Konu hakkında bilgi veren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “İlimizde çocuklarımızın en iyi şartlarda yaşaması için çalışmalar yaptık ve yapıyoruz. Bu kapsamda çocuk parklarına da önem veriyoruz. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak 1,5 yıllık dönemde yediden yetmişe tüm hemşerilerimiz için çalıştık. Amacımız vatandaşlarımızın her yönüyle utlu oldukları bir şehirde yaşamasıydı. Biz sadece il ve ilçe merkezlerine hizmet etmedik. Kırsal mahallelerimizde önemli projeler ile tanıştı. Mahallelerimizin beklentilerini her zaman gözettik. Bu noktada şehir merkezi konforunda yollar, taziye evleri ve sosyal yaşam evleri gibi projeleri bitirdik. Kırsal mahallelerimizde en çok önemsediğimiz konulardan birisi de çocuklarımız ve onların yaşam alanları oldu. Bu konuda ciddi bir planlama ile hemen işe koyulduk” dedi.