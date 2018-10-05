Büyükşehir Belediyesinden ‘Uçurtma Atölyesi'

Her alanda şehre yenilikler kazandıran Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel değerlerinden olan uçurtmanın gelecek nesillere aktarılması amacıyla “Uçurtma Atölyesi” açtı. Atölyede, uçurtma geçmişinin belgesel tadında anlatıldığı sinema odası, baştan sona bir uçurtmanın nasıl yapıldığının anlatıldığı uçurtma atölyesi, daha önceden Mardin'de yapılmış uçurtmaların tanıtıldığı bölüm gibi alanlardan oluşmakta. Uçurtma eğitimleri uzman eğitmen tarafından ücretsiz olarak verilmekte.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, uçurtma atölyesinin bulunduğu tarihi binanın restorasyon çalışmalarının büyükşehir belediyesi tarafından yapılarak, sanata kazandırıldığını ifade etti. Tarihi Mardin'de uçurtmanın ayrı bir yeri olduğuna işaret eden Yaman, “Tarihi Mardin'de, her evin damı hem uçurtma uçurmaya hem de güvecin uçurmaya müsait. Büyükşehir Belediyesi olarak açmış olduğumuz atölyede, çocuklara uçurtma yapmayı ve uçurtma uçurmayı öğretiyoruz” dedi.

Yaman, “Mardinli çocuklar, daha önce ailelerinden gelen sokak aralarında öğrendikleri bu güzel faaliyeti inşallah daha kapsamlı, daha profesyonel bir şekilde devam ettirecekler. Aynı zamanda burayı, ‘Uçurtma Müzesi' yapma konusunda çalışmalar başlattık. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sanat ve sanatçının yer aldık. Valilik olarak bu desteğimiz zaten vardı. Şuan Büyükşehir Belediyesi olarak bu desteği sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz. Uluslararası festivallere destek oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu sene 3. Uçurtma Festivali'ne destek verdik. Bundan sonra da destek vereceğiz ve daha kapsamlı bir festival yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.