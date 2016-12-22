Bylock Kullanan 5 FETÖ Üyesi Tutuklandı

Mardin’de Bylock kullandığı tespit edilen 5 Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Mardin’de Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele şube Müdürlüğü (KOM) Ekipleri tarafından gözaltına alınan 18 örgüt üyesinden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mardin Adliyesinde hakim karşısına çıkan S.E., A.B., M.Ç., M.E.A ve A.B., tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.