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31 Aralık 2016 15:13

Çaresiz annenin feryadı duyuldu

Çaresiz annenin feryadı duyuldu

31 Aralık 2016 15:13

Mardin’de bir çocuklarını kistik fibrozis hastalığından kaybeden ve ikinci çocuklarına da aynı hastalık teşhisi konulan çaresiz annenin feryadı duyuldu. Aile ve Sosyal Politikalar Mardin İl Müdürlüğü Molla ailesine sahip çıktı
Bir çocuklarını kistik fibrozis hatalığından kaybeden Molla ailesinin ikinci çocuklarına da aynı hastalık teşhisi konulunca çocuklarının sağlığı için çıktığı yolda her şeyi kaybetti. Mardin’in Nusaybin ilçesinden 15 yıl önce Lübnan’a giderek, burada evlenen Azize Molla’nın Besna adını verdiği kız çocuğunu kistik fibrozis hastalığı nedeniyle 5 yaşında vefat etti. Molla’nın daha sonra dünyaya gelen 4 çocuğundan Eymen adını verdiği erkek çocuğuna da 6 yaşında aynı hastalığın teşhisi konuldu. Bunun üzerine İsveç’e yerleşmeye karar veren ailenin başına gelmeyen kalmadı. Önce kendilerini İsveç’e götüreceğini vadeden şahıslar tarafından dolandırılan Molla ailesi, daha sonra halasının yanına gittiği Irak’ta aylarca hapis yattı. Ardından Nusaybin’e dönen aile, ilçede yaşanan olayları yüzünden bu kez de Mardin’e göç etmek durumunda kaldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü sahip çıktı
Mardin’de yerleştikleri bodrum katının rutubetli olması nedeniyle çocuklarının hastalığının günden güne ilerlediğini fark eden Molla ailesi, geçtiğimiz günlerde İHA aracılığıyla yetkililere seslenmişti. Annenin feryadını duyan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, aileye kira yardımında bulunuldu. Yapılan yardımlarından ardından bodrum katından çıkarak bir apartman dairesine yerleşen Molla ailesi, hem yetkilere hem de İHA’ya teşekkür ederek sevincini paylaştı. Azize Molla, "Türkiye vatandaşıyım, aslen Nusaybinliyim. 2 yıl önce de oğlum Eymen’in hastalığı nedeniyle Türkiye’ye giriş yaptık. Lübnan’da bir kızımı kaybettim. Lübnan’da sağlık hizmetleri çok pahalı olduğu için Türkiye’ye geldik. Kızımın yaşaması için neyimiz varsa harcadık, ama vefat etti, kaybettik kızımızı. Elimizde sadece 20 bin dolar kaldı. Eşimle beraber düşündük ve İsveç’e gitmeye karar verdik. İsveç’e götürecek şahsılar, bizi dolandırdı, 20 bin doları kaptırdık. Daha sonra Irak’a geçtik, Irak’ta halam vardı, onu ziyarete gitmiştik. Ama orada ‘Siz Suriye vatandaşısınız, pasaportunuz sahte’ diyerek 6-7 ay hapiste kaldık. Mahkemeden sonra Nusaybin’e geldik, Nusaybin’de durumlar kötüleşince Mardin merkeze geldik. Mardin’de bir bodrum katında oturuyorduk, rutubetten dolayı çocuğun hastalığı ilerliyordu. Siz gelip haber yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden kira yardımında bulunacaklarını söyledi. Biz de hemen evi taşıdık. Yeni evde artık bir iyileşmeye doğru gidiyor. Eskisi gibi fazla öksürmüyor artık. Allah hepinizden arazı olsun. Çok mutluyuz, Eymen de artık çok mutlu. Çok zor günler yaşadık, Allah kimseyi o durumu sokmasın, çok zor. Ben kendimi çocuklarımıza adadım, şuan onlar mutlu, ben de mutluyum" dedi.



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