Çiçek, Midyatlı işadamlarına çağrı

Dernek merkezinde açıklamalarda bulunan Genç İşadamı Çiçek, Midyatlı esnafın kalkınması ve yardıma muhtaç vatandaşların Ramazan Bayramını bayram tadında yaşaması için ilçeye gelmeleri çağrısında bulundu. Midyatlı esnafa destek amacıyla çağrıda bulunduğunu ifade eden Çiçek, “Buradaki esnaflarımıza destek çıkmak adına, Midyatlı olup gurbette olan hemşerilerimizin gelip buradaki esnaflarımızdan bayram alış verişini yapmasını istiyoruz. Bayram şekerlerini, bayramlık kıyafetlerini gelip buradaki esnaflarımızdan alsınlar. Esnaflarımız sıkıntılar çekiyor, bölgede yaşanan olaylar yüzünden ister istemez sıkıntı çekti, Midyatlı işadamlarımız gelip buradan bayram alış verişlerini yaparak destek çıkmalarını bekliyoruz" dedi.

Çağrının dikkate alınması durumunda esnafın daha da mutlu olacağını söyleyen Çiçek, bayrama sayılı günler kala gurbetteki hemşerilerin ve işadamlarının bu konuya hassasiyetle yaklaşacaklarını ümit ettiklerini kaydetti.