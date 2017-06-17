Çiftçiler buğday hasadına başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde olduğu gibi Mardin’in Kızıltepe ilçesinde de buğday hasadı başladı. Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi’nde başlayan hareketlik, il merkezi ve tüm ilçelerini de hareketlendirdi. Sabahın ilk ışıkları ile Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezine akın eden işçi, esnaf, nakliyeci, komisyoncu, buğday alım ve satımı yapanlar akşam geç saatlere kadar alışverişlerine devam ediyor. Bu yıl geçen senelere göre daha fazla yağmur yağması çiftçilerin yüzünü güldürdü. Çiftçiler bu yılın bereketli geçtiğini söylerken, mahsulden de umutlu olduklarını dile getirdi.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Şerif Öter, bölgede hasat mevsimi yaşandığını söyledi. Öter, "Gördüğünüz gibi hasadın en yoğun günlerindeyiz. Yoğun bir şekilde biçim oluyor, nakliyat oluyor. Sabahleyin ticaret borsasında alış verişler yapılıyor. Bu sabah hububat ticaret merkezine 25 bin ton hububat gelmişti. Biçerler harıl harıl çalışıyor. Bu oruçlu günlerde sabah erken saatlerde piyasamızı açıyoruz. Her taraftan maşallah bereket fışkırıyor. Fiyatlar da Türkiye ortalamasına göre çok çok iyi. En yüksek fiyatlar şuan bizdedir, verim de çok, hiç bir sıkıntı yok. Bu bereket çiftçimize nasip olsun. Çiftçi kazanınca memleket de kazanıyor. Çiftçilerin kazancı memleketi her daim kazandırır" dedi.

Mardin Bulgurcular Derneği Başkanı Faysal Sun da bu senenin rekoltesinin geçen yıllara göre daha iyi olduğunu söyledi. Sun, "Bu sene hem rekolte iyi hemde fiyat çok iyi. Özelikle ekmeklik fiyatları Türkiye fiyatlarının üzerinde seyrediyor. Bunun da temel sebebi Mardin Sanayi Sitesi’nde 50 civarında un fabrikası bulunmasıdır. Bu konuda Türkiye’deki ihracat şampiyonudur. Irak’a yapılan ihracattan dolayı Mardin piyasasındaki ekmeklik fiyatları çok güzeldir. Şuan Türkiye’nin en iyi fiyatı Mardin’de. Ayrıca makarnalık buğdaylar da en iyi fiyatla burada satılıyor" diye konuştu.