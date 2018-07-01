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01 Temmuz 2018 12:29

Cinayet zanlıları kıskıvrak yakalandı

Diyarbakır’da cinayet olayına karışan 2 şahıs, Diyarbakır ve Mardin polisinin çalışması sonucu yakalandı.

Cinayet zanlıları kıskıvrak yakalandı

01 Temmuz 2018 12:29


Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde 29 Haziran’da çıkan kavgada silahla göğsünden yaralanan Şükrü Şimşek (25) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya karışan M.Ş. ve H.Ş. adlı şahıslar ise kavganın ardından kayıplara karıştı. Kısa sürede olay yerine gelen polis yaptığı incelemede, M.Ş. ve H.Ş.’nin olay yerinden kaçtıkları aracın plakasını tespit etti. Çalışmayı derinleştiren polis, H.Ş.’yi Diyarbakır’da yakalayarak gözaltına aldı. Mardin’e gittiği belirlenen M.Ş. ile ilgili bilgiler ise Mardin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüyle paylaşıldı. Mardin polisi de yaptığı operasyonla kısa sürede M.Ş. adlı şahsı yakaladı. M.Ş., Diyarbakır polisine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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