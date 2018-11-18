Çinli Gazeteciler'den Mardin çıkarması

Türk Hava Yolları (THY) Mardin Bölge Müdürü Yusuf Dilberoğlu evsahipliği ve organizasyonunda Çin'in Guangzhou eyaletinden gazeteci ve bloggerler, kenti Çin'e tanıtmak amacıyla Mardin'e geldi.

THY Mardin Bölge Müdürü Yusuf Dilberoğlu, kentin Çin'de tanıtılması amacıyla THY Guangzhou Pazarlama Müdürü Gayret Yüksel'in grup liderliğinde Guangzhou eyaletinden gazeteci ve bloggerleri Mardin'de ağırladı. Arkeolog ve Tarihçi Burak Erdem'in anlatımlarıyla Mardin'i gezen Çinli gazeteci ve bloggerler, kente hayran kaldı. Kentteki tarihi yerleri ziyaret edip çekimler yapan gazeteci ve bloggerleri, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman makamında ağırladı. Guangzhou televizyonunun sorularını yanıtlayan Vali Yaman, başta Dilberoğlu olmak üzere bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, Çin vatandaşlarını Mardin'i görmeye davet etti.