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24 Aralık 2017 12:22

Çocuklar hayal edip çizdi, hayalleri gerçekleştirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Aile Destek Merkezi ve bir alışveriş merkezi tarafından yürütülen, “Hayalindeki oyuncağı çiz sana hediye edelim” projesi çerçevesinde çocuklara oyuncak hediye edildi.

Çocuklar hayal edip çizdi, hayalleri gerçekleştirildi

24 Aralık 2017 12:22


Kızıltepe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi ve bir alışveriş merkezince yürütülen “Hayalindeki oyuncağı çiz sana hediye edelim” projesi çerçevesinde atölye çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada, hayallerindeki oyuncağı çizen çocuklara oyuncak hediye edildi. Çocuklara oyuncaklarını veren Kaymakam Ahmet Odabaş, “Öncelikle çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekleştirilmesinde yardım eden Kadın Merkezi çalışanlarına, kursiyerlerine ve Movapark’ın değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi yıllar, güzel yıllar diliyorum şimdiden” dedi.




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