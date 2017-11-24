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24 Kasım 2017 14:49

Çocuklar üşümesin ve hasta olmasın diye yollara düştüler

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Mardinmasa ile sosyal sorumluluk projelerinde çığır açtıklarını belirterek, "Ekiplerimiz çocuklarımız üşümesin ve hasta olmasın diyerek onların yanında yer alıyor" dedi.

Çocuklar üşümesin ve hasta olmasın diye yollara düştüler

24 Kasım 2017 14:49


Mardin’in kanatsız melekleri Mardinmasa, çocuklar üşümesin ve grip olmasın diye güzel bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Mardinmasa ekipleri, kırsal mahallelerde yer alan okullarda çocukların gribe karşı bilinçlenmesi için doktor eşliğinde eğitimler verirken, çocukların soğuktan korunması için de atkı, bere ve kaşkol dağıttı. Yapılan çalışma velilerden ve öğrencilerden alkış aldı. Bu bağlamda Mardinmasa ekipleri Mazıdağı ilçesi Armağan Mahallesi’nde yer alan Armağan İlkokuluna da gitti. Burada öğrencilere atkı, bere ve kaşkol dağıtan ekipler öğrencilerin mutlu olmasına vesile oldu.



"Mardinmasa ile gönüllere dokunuyoruz"


Mardin’de artık sosyal sorumluluk projeleri konusunda önemli çalışmaların olduğuna işaret eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Bu çalışmaları ilimizin kanatsız melekleri olarak anılan Mardinmasa ekiplerimizle başarıyla sürdürüyoruz. İlimizde sosyal projelerde son bir yıl içinde büyük başarılar elde ettik. Mardinmasa ile 25 sosyal sorumluluk projesi yaparak yediden yetmişe gönüllere dokunduk. Hemşehrilerimizin kimsesinin olmadığı zamanlarda kimsesi olmak adına projeler düzenledik. Çalışmalarımızı hakka ve hakkaniyete uygun olarak gerçek ihtiyaç sahiplerine uyguladık. Dikkat ettiğimiz konuların başında çocuklar geliyordu. Onların her an mutlu olması hedefiyle çaba verdik. İşte bu çalışmalardan birisine Mardinmasa ile bir kez daha ulaştık. Kış mevsimini çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde geçirmeleri hedefiyle farkındalık ortaya koyacak bir işe imza attık" dedi.



"Kış aylarında çocuklarımızı düşünüyoruz"


Vali Yaman, Mardinmasa ekiplerinin okullarda çocuklara sağlığı da anlattığını belirterek, "Ekiplerimiz kış aylarında çocuklarımızın hasta olmaması düşüncesinden hareketle güzel bir uygulama başlattı. Bu bağlamda doktorlarımız eşliğinde kırsal mahallelerde yer alan okullarımıza giderek gripten nasıl korunacaklarını evlatlarımıza anlatıyoruz. Onların hastalıktan korunmaları için yapacaklarını, anlayacakları şekilde işliyoruz. Bunun yanında üşüyüp hasta olmamaları için de hediye olarak atkı, bere ve kaşkollarını veriyoruz. Bu sayede onların mutlu olmalarını sağlıyoruz. Buna benzer çalışmalara devam edeceğiz" şeklinde konuştu.




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