Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin’de

Şimdi de utanmadan diyor ki, ‘Başörtüsü sorununu ben çözdüm.’ Siz başörtü düşmanısınız. Şimdi oy uğruna bol bol camilerde fotoğraf çektiriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin seçim çalışmaları çerçevesinde Mardin’de düzenlediği mitinge katıldı. 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitaben konuşan Erdoğan, bugün Mardin’in coşkuda, heyecanda ve kardeşlikte kendisiyle yarıştığını belirterek, kentin yeni bir dirilişe ve şahlanışa hazırlandığını ifade etti. Mardin’in 24 Haziran’da tarih ve destan yazmaya hazırlandığını kaydeden Erdoğan, kentin milletin iradesini satışa çıkaran gafillere esaslı bir ders vermeye hazırlandığını dile getirdi.

Mardin ile gurur duyduklarını anlatan Erdoğan, “Mardin, bölgemiz ateş çemberinden geçerken, binlerce yıllık kardeşliğimize sahip çıkmasıyla gurur duyuyoruz. Mardin’in tarımıyla, turizmiyle ve çalışkanlığıyla gurur duyuyoruz. Bölücü terör örgütüne boyun eğmemesiyle gurur duyuyoruz. Mardinli kardeşlerimiz çukur siyaseti karşısında gayret verdi. Bölücü örgüte müsamaha etmedi. Nusaybin, Dargeçit ve Derik maalesef o süreçte çok büyük bir zarar görmüştü. Bölücü terör örgütü Nusaybin’in 6 mahallesinde büyük yıkımlara neden olmuştu. Aralarında camilerin, okulların, kütüphanelerin, sağlık merkezlerinin, evlerin olduğu binlerce yapı örgütün sokak çeteleri tarafından yakıldı, yıkıldı, ağır silahlarla saldırıya uğradı” dedi.

“Kürtlere en büyük eziyeti sokak çeteleri yaşattı”

Kürt kardeşlerin tarihlerinin en büyük eziyetini ve zulmünü bu sokak çeteleri yüzünden yaşadığını anlatan Erdoğan, “Biz o dönemde bir taraftan sokak çetelerini temizlerken, diğer taraftan Mardinli kardeşlerimize sahip çıktık. Devlet tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken, teröristlerin başına da çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi. Mardin’in ilçelerini eli kanlı canilerden temizlerken şehit düşen güvenlik güçlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Teröristlerin alçakça katlettiği Mardinli sivillere de rahmet diliyorum. Hem ülkemiz içerisinde hem de sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz bu operasyonlarla Mardinli kardeşlerimize yaşattıkları acıların hesabını teröristlerden misliyle sorduk. Bölücü terör örgütünün bizi çekmek istediği tuzağa da düşmedik. Örgütün sergilediği onca alçaklığa rağmen hukuk, demokrasi ve adaletten taviz vermedik. Geçmişte yaşandığı gibi kimsenin hukukun sınırlarını zorlamasına izin vermedik. Vatandaşlarımızın incitilmesine, haksızlığa maruz kalmasına rıza göstermedik” diye konuştu.

“Afrin bitti, artık Kandil var”

“Reis bizi Afrin’e götür” sloganlarıyla sözü kesilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Afrin bitti, artık Kandil var. Nerede terör var, katil var, tepelerine bineceğiz. Çukur terörünün izlerini silmek için kısa sürede çalışmaya koyulduk, yıkılanların yerine daha iyisini inşa ettik. Nusaybin’de 6 bin ev zarar görmüştü. Bunların neredeyse tamamı kullanılamayacak haldeydi. Biz hiç vakit kaybetmeden evi zarar gören vatandaşlar için 5 bin 51 konut projesi başlattık. Bunları en kısa sürede hak sahiplerine teslim ediyoruz. Sadece Nusaybin’de yaraları sarmak için 168 trilyon tutarında yatırım yaptık. İnşallah birkaç ay içerisinde Nusaybin’deki çalışmalar bitiyor ve sahiplerine teslim edilecek.”

“Mardin’e 16 yılda 27 katrilyon yatırım yaptık”

Derik ve Dargeçit ilçelerinde belediyenin sorumluluğundaki cadde ve sokakları tamamen yenilediklerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

“Spor salonu ve gençlik merkezleri kazandırdık. Mardin şehir merkezine bir atletizm stadı yapıyoruz. Mardin’e her alanda çok büyük hizmetler kazandırdık. Son 16 yılda Mardin’e 27 katrilyon yatırım yaptık. Mardinli çocuklar en güzel eğitimi alsın diye 3765 derslik inşa ettik. İlk ve ortaokulda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere 294 trilyon eğitim bursu ödedik. Artuklu Üniversitesini biz yaptık. Üniversitemizin bugün 8 bin 400 öğrencisi, Kürt Dili ve Edebiyatı ile Süryani Dili ve Edebiyatı bölümleriyle medeniyetlerimizin kültürünü gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Sağlıkta merkeze yaptığımız 300 ve 150 yataklı iki hastane ile Kızıltepe, Midyat ve Nusaybin devlet hastaneleriyle birlikte Mardin’e toplam 14 adet hastane yaptık. 34 sağlık tesisi yaptık, 29 tesisin de çalışmaları devam ediyor. İhtiyaç sahipleri, şehit yakınları, gaziler, engelli ve yaşlılarımıza 3 katrilyonu aşkın kaynak aktardık. Mardin’in bölünmüş yol uzunluğu 264 kilometreye çıkardık. Kızıltepe köprüsü ve Savur’daki köprünün restorasyonunu tamamladık. Mardin-Yeşilli-Ömerli-Midyat bölünmüş yolunun 2021’de bitiriyoruz. Toplam maliyeti 2,5 katrilyon olan 11 yol projemiz de tamamlanmak üzere. Gaziantep, Karkamış, Nusaybin, Şenyurt ve Mardin arasındaki demiryollarını da yeniledik. Hızlı tren projemiz Şanlıurfa’dan Mardin’e oradan da Habur’a uzanacak. Şanlıurfa-Mardin hızlı tren projemizin etüt çalışmaları yakında yapılıyor. Bu hattı Diyarbakır’a da bağlayacağız. Güney Hızlı Tren yolu olarak hayata geçireceğimiz bu proje ile hızlı trenle Mardin’i Ankara ve İstanbul ile buluşturmuş olacağız. Diyarbakır-Mazıdağı demiryolu yapacağımız bir diğer demiryolu projesidir. Mardin Havalimanına 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaparak, havalimanımızı büyütüp, modernize ettik. Ilısu Barajı ve HES projemizde hasretle beklenen sona yaklaştık. 8,5 katrilyon TL maliyeti olan proje 2 haftaya kadar sus tutmaya başlayacak. Mardin tarafından 1,3 milyon dekar arazi sulanacak. Beyazsu kaynağından aldığımız suyu şehir merkezi ve ilçelere ileterek, 2040 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. Mardinli çiftçilerimize toplam 2 katrilyon TL tarımsal destek verdik. Bay Kemal diyor ki, ‘Çiftçiler ağlıyor.’ Peki bu HDP’nin yaptığı bir şey var mı, herhangi yatırım var mı. Bunlara verilen oy haramdır. Mardin’de 4 ovamızı sit alanı olarak koruma altına aldık. 20 bin Mardinli vatandaşımızı İşkur vasıtasıyla iş sahibi yaptık. Teşviklerle 152 Mardinli işveren ve sigortalımıza destek sağladık.”

“Mardin turizmi yüzde 400 artış gösterdi”

Terör örgütünün çukur eylemlerinde otellerin kapandığını, ekonominin durma noktasına geldiğini vurgulayan Erdoğan, “Mardin turizmi geçen yıla oranla yüzde 400 artış gösterdi. Nereden nereye. Yeni oteller açıldı. Mardin turizmin merkezi. Burası tarih, medeniyet. Burada ne istersen var, yeter ki terör olması. İnanın burası turizm noktasında patladı ve patlamaya devam edecek. Bu yılın ilk 5 ayında Mardin’e 1 milyondan fazla günübirlik turist geldi. Huzur ve güven ortamı, ticarete, ekonomiye ve günlük yaşama da yansıdı. Bölücü örgüt vesayeti kalkınca çarşı pazarlar şahlandı. Gelirken baktım ki muhteşem bir çalışma var. İş bilenin, kılıç kuşananın. Güvenlik ve emniyet arttıkça Mardin’in huzuru, geliri ve refahı arttı. Bizim de teşvik ve desteklerimiz de yatırımcılar tekrar şehre dönmeye ilgi göstermeye başladılar. Tekstilcimiz Savur’a önemli bir fabrika yapıyor. Bu fabrika inşallah 2 bin kardeşimize istihdam ortamı sağlayacak. Bu fabrika açıldığında yıllık 40 milyon avroluk ihracat yapacak. Huzur ortamı geliştikçe diğer yatırımcıların da destek vereceğine inanıyorum. Biz her türlü altyapı hizmetini gerçekleştiriyoruz. Son 1,5 yılda Mardin Büyükşehir Belediyemiz ve kurumlarımız kanalıyla 1,3 katrilyon civarında yatırım yaptık. Kayyum Büyükşehir Belediyesini 600 trilyon borçla devraldı, 180 trilyon borcu ödedik ve 1,3 katrilyon yatırım yaptık. 60 bin metrekarelik bir millet bahçesini Mardin’imize kazandırıyoruz. Anne, baba ve yavrular gideceksiniz. O millet bahçesinde yatıp yuvarlanacaksınız. Ayrıca bölgenin en büyük gençlik merkezini Mardin’de inşa ettik. Bu merkez Millet Kıraathanesi projemizin Mardin’deki örneğidir. Bu devlet güçlü. Gençlerimize bir kek, bir simit, bir bardak çay ve kahve ikram etsek zor mu. Yoksulluğun olmadığı, yasakların olmadığı bir Türkiye’yi biz inşa ettik Bay Kemal, Bay Muharrem. Merkezde kayıtlı 7 bin 500 gencimiz buralarda okuyor, araştırıyor, kültür, sanat ve spor alanlarında kendilerini geliştiriyor. Bu merkezlerde geleceğin siyasetçileri, sporcuları, Aziz Sancar gibi bilim insanları yetişiyor. Bay Muharrem bizim bütün projelerimize çamur atıyor. Senin bir eserin, bir projen var mı onu söyle. Sen bir dershaneyi bile işletemedin, batırdın. Bay Kemal zaten SSK’dan tanıyoruz. SSK hastanelerini ne hale getirdiğinizi biliyorsunuz. Ama bizim şehir hastanelerimizi görmeniz lazım. Çünkü Mardin’e de yapacağız. Ortada hiçbir eseri ve projesi yok, meydan meydan bizim eserlerimizi kötülüyor” ifadelerine yer verdi.

“Siz başörtüsü düşmanısınız”

Özellikle terör örgütünün arkasında olduğu HDP’ye 24 Haziran’da gereken dersin verilmesi gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugüne kadar Bay Muharrem’in terör örgütleri ile ilgili, FETÖ ile ilgili en ufak bir açıklamasını duydunuz mu. Meslek hayatında herhangi bir başarısına şahit oldunuz mu. Zamanında dershane açmış, yanında çalıştırdığı öğretmenlerin sigortasını bile yatırmamış. CHP Genel Başkanlığına aday olmuş, orada da sıfır çekmiş. Başörtülü kızlarımızın önünü Bay Kemal, Bay Muharrem altına imza attıkları, Anayasa Mahkemesine götürdükleri evraklarla kesmediler mi. Şimdi de diyor ki, utanmadan, ‘Başörtüsü sorununu ben çözdüm.’ Sen neyi çözdün, siz başörtü düşmanısınız. Şimdi oy uğruna bol bol camilerde fotoğraf çektiriyor. Geçen gün, ‘Ben sık sık camiye gidemiyorum ama her gün Cuma kılıyorum’ dedi. Duydunuz mu bunu. Ona göre, 24 Haziran’da gereken dersi Osmanlı tokadıyla vurun. Anlaşılan seçim maratonu Bay Muharrem’e yaramadı, yorgun düştü. Şimdiden araba hararet yaptı, motor su kaynattı. Daha iki ay olmadın sıkıntı ortada. Allah aklına fikrine mukayyet olsun. Rabbim bir an önce Bay Muharrem’i bu eziyetten kurtarsın. Yine de dua ediyorum, beddua değil. Sizin oylarınız üzerinden kabzımal pazarlığı yapanlara, oylarınızı birilerine peşken çekenlere cevabı yine sandıkta vereceğinize inanıyorum. 24 Haziran günü bu milletin iradesini çantada keklik görenlere, bir ver altı al diye pazarlayan siyaset simsarlarına bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz.”