Dara Antik Kenti’nde Anadolu Quartet konseri

Dara Antik Kenti’ndeki su sarnıcında sahne alan Anadolu Quartet, tarihi mekanda yaptığı müzikle yerli turist ve vatandaşlara unutulmaz bir konser verdi. 2 saat boyunca farklı kültürlerden eserler seslendiren grup, doyumsuz anlar yaşattı. Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, Dara’nın 6’ncı yüzyılda kurulduğunu belirterek, “Bir garnizon kenti ve o günden bugüne kendi hikayesiyle gelmiş, yüzlerce yıllık kültürel mirası barındıran bir yer. Hem kültür varlıklarıyla hem yaşanmışlıklarıyla bir turizm kenti aslında geçmişe yolculuk yapmak için insanların yolculuk yapacakları kentlerden birisi. Mardin ve Dara konserimiz Anadolu Quartet ve Anadolu coğrafyasında konuşulan hemen hemen her dilden ezgiler söylendi. 300’ün üzerinde insan burada bir araya geldi” dedi.