Dargeçit’te Ak Parti’den ‘Gönül Sofrası’ etkinliği

AK Parti Dargeçit İlçe Başkanlığınca, “Gönül Sofrası” etkinliği çerçevesinde ihtiyaç sahibi 300 vatandaşlara yardım dağıtıldı. Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Derviş Kılıç, "Her sene olduğu gibi bu Ramazan ayında da gezmediğimiz hane kalmayacak şekilde halkımızla gönül köprülerimizi kurmaya devam ediyoruz. İlçe Gençlik Kolları başkanı olarak bu tür yardımların muhtaç ailelere iletme konusunda bizzat ben ve ekibim saha çalışmalarımızı yapmaya özen gösteriyoruz bu tür yardımlar sayesinde ilçe halkının birçok sorununu yerinde görme fırsatı da buluyoruz" dedi.