Dargeçit’te bin kişilik iftar programı

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş, İlçe Emniyet Amiri Faik Karabaş, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Beşir Kılıç, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Program katılan vatandaşlardan Zeynel Abidin Arslan, bu sayıda kişiyle bir arada orucunu açmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Bu birlikteliğe ülke olarak ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Arslan, düzenlenen bu organizasyondan duyduğu memnuniyetini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.