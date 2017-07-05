Dargeçit’te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ele geçirilen silah ve mühimmatlar, Emniyet Müdürlüğünde sergilendi. Emniyet Müdürü Hasan Onar, emniyet ve jandarmanın PKK’ya geçit vermeyeceğini belirterek, operasyonların süreceğine dikkat çekti.

Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik devam eden operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, Emniyet Müdürlüğünde sergilendi. Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda tüm emniyet ve jandarma birliklerinin ortak faaliyeti sonucunda başarıya ulaştığını belirterek, “Operasyonlarda ‘ben’ değil, ‘biz’ anlayışı hakim. Başarı ekip işidir. İl Jandarma Komutanlığı ile ortak faaliyet yürütüyoruz. Emeği geçen ekiplere teşekkür ediyorum. Emniyet ve jandarma PKK’ya geçit vermeyecek. Operasyonlarımız sürecek” dedi.

Operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise, “PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine/engellenmesine yönelik TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 Temmuz günü Dargeçit ilçesinde eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edilen ve yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerinin PKK/KCK terör örgütünün eylemlerine katıldıkları ve yapılan mülakatlar neticesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı unsurları ile müşterek operasyonel faaliyetler başlatılmıştır. 2 Temmuz’da Korucu köyü kırsal alanında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, 1’nci noktada, 6 adet elektronik bomba düzeneği, 48 adet pil blokları, 1 adet voltmetre, 1 adet AK-47 makineli tüfek, 1 adet şarjörü takılı ve içerisinde 10 adet fişek bulunan Kanas tüfek, 33 adet Kanas tüfeğe ait fişek, 1 adet Kanas tüfeğe ait gövde, 1 adet av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ile birlikte yaşamsal malzemeler ele geçirilmiştir. 2’nci noktada yapılan aramada, 1 adet akü, 30 metre elektrik kablosu uzun, 1 adet dürbün, 1 adet telsiz, 3 adet AK-47 tüfeğe ait fişek ve çok sayıda örgütsel doküman ile birlikte yaşamsal malzemeler bulunmuştur. 3’ücü noktadaki aramalarda, 1 adet roketatar, 6 adet anti personel roket başlığı, 18 adet sevk fişeği, 8 adet anti tank roket başlığı, 1 adet DM41 el bombası, 3 adet AK-47 tüfek, 3 adet hücum yeleği, 200 metre elektrik kablosu, 47 adet pil, 21 adet AK-47 tüfeğe ait şarjör, 383 adet Kanas tüfeğe ait fişek, 440 adet AK-47 tüfeğe ait fişek, 7 adet Bixi-PK tüfeğe ait fişek ve çok sayıda örgütsel doküman ile birlikte yaşamsal malzemeler ele geçirilmiştir” denildi.

Açıklamada, dün Kuştepe köyü kırsalında da arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“4 adet AK-47 tüfek, 6 adet AK-47 tüfeğe ait şarjör, çok sayıda 5 kilogram bidon içerisinde AK-47 tüfeğe ait fişek, 50 adet 5.56 milimetre çapında fişek, 1 adet Kanas tüfek, 1 adet Kanas tüfeğe ait şarjör, 20 adet Kanas tüfeğe ait fişek, 1 adet BİXİ-PK makineli tüfek, 70 adet BİXİ-PK makineli tüfeğe ait fişek, 5 adet elektronik bomba düzeneği, 1 adet Aselsan marka araç telsizi, çok sayıda örgütsel doküman ile birlikte Yaşamsal Malzemeler ele geçirilmiştir. Ayrıca Dargeçit ilçesi Harmanlı köyü yolunda köye yaklaşık 1 kilometre mesafede yaklaşık 200 kilogram el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. Konu ile ilgili olarak çalışmalar devam etmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.”