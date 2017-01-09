Dargeçit’te gıda denetimi

Mardin’in Dargeçit ilçesinde fırın, kasap ve lokantalarda denetim yapıldı.

Zabıta, Toplum Sağlığı Merkezi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde hijyen kuralları, ekmek gramajları ile işyeri ruhsatları incelendi. Denetleme sırasında eksikleri görülen iş yerlerine tutanak tutuldu. Zabıta ekipleri, tutanak süresi içerisinde eksiklerini tamamlamayan işyerlerine cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Denetimlerin amacının halkın sağlığını korumak olduğunu belirten Zabıta Müdürü İlhan Doğan, düzenli bir şekilde denetimlerine devam edeceklerini kaydetti.