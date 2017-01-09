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09 Ocak 2017 11:38

Dargeçit’te Mekke’nin Fethi programı düzenlendi

Dargeçit’te Mekke’nin Fethi programı düzenlendi

09 Ocak 2017 11:38

Mardin’in Dargeçit ilçesinde Mekke’nin Fethi adlı program düzenlendi.
Dargeçit Vatan İlkokulunda, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Selçuk Yıldırımın sunumuyla düzenlenen program yoğun ilgi gördü. Program, Hz. Ömer Camii Müezzini Kenan Üzen’in Kuranı Kerim tilavetini okumasıyla başladı. AGD Dargeçit İlçe temsilcisi Mustafa Tanhan’ın açılış konuşmasının ardından Mekke’nin Fethi’yle ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı. Büyük heyecanla izlenen programda, İlçe Müftüsü Selami Aykut, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin okuduğu ilahiler büyük ilgi gördü.
Program sonunda Siyeri Nebi Yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.



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