Dargeçit'te proje ofisi toplantısı yapıldı

Dicle Kalkınma Ajansı 'Fizibilite Desteği' ve 'Teknik Destek' programlarının tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının ilkini Mardin'in Dargeçit ilçesinde gerçekleştirdi.

Dicle Kalkınma Ajansı Mardin Yatırım Destek Ofisi tarafından organize edilen toplantıda DİKA'nin mevcut destek programlarından 'Teknik Destek' ve 'Fizibilite Desteği' konusunda katılımcılara bilgi verildi. Dargeçit Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden proje sorumluları katıldı. Tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının ilki Mardin'in en uzak ilçesi olan Dargeçit'te yapılarak, başlangıç hüviyetindeki bu toplantının ardından, Mardin'in tüm ilçelerinde bu toplantılar icra edileceği belirtildi.