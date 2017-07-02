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02 Temmuz 2017 17:30

Dargeçit’te yakalanan terörist suikast tarzı eylem eğitmenliği yapmış

Mardin’in Dargeçit ilçesinde yakalanan “Rozarin” kod adlı kadın terörist Mevlüde Gündüz’ün Kandil’de uzun süre suikast tarzı eylem eğitmenliği yaptığı, ilçeye 2016 yılında bazı polis noktalarına keşif ve suikast tarzı eylem amaçlı geldiği ortaya çıktı.

Dargeçit’te yakalanan terörist suikast tarzı eylem eğitmenliği yapmış

02 Temmuz 2017 17:30


Mardin Valiliği, Dargeçit ilçesinde yakalanan kadın teröriste ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi amacıyla Dargeçit İlçe Emniyet Amirliği personelince yapılan çalışmalar kapsamında “Rozarin” kod adlı Mevlüde Gündüz isimli örgüt mensubunun 1 Temmuz’da saat 22.00 sularında Dargeçit ilçesi Saray Mahallesi Mezopotamya Caddesi üzerinde ablası adına kayıtlı kimlik ile yakalandığı belirtildi. Açıklamada, teröristin terör örgütüne 2007’de İstanbul’da katıldığının tespit edildiği kaydedilerek, “Uzun süre Kandil alanında suikast tarzı eylem eğitmenliği yaptığı, 2016 yılında Dargeçit’in sözde Kerboran alanına, ilçede bazı polis noktalarına keşif ve suikast tarzı eylem amaçlı Dargeçit ilçemize geldiği tespit edilmiştir. Mevlüde Gündüz’ün kaldığı evinde ve müştemilatında yapılan aramada, 1 adet 7,65 kalibrelik Baretta tabanca, silaha ait 2 şarjör, 18 adet fişek, 1 adet Rus yapımı savunma tipi el bombası, tahmini 300 gram toz TNT değerlendirdiğimiz yemleyici madde, patlayıcı düzeneği yapımında kontrol amaçlı kullanılan 1 adet ölçü aleti, 4 adet alfa fire uzaktan kumandalı bomba alıcısı, alıcı vericilere ait 3 adet kumanda, 2 adet güç kaynağı, 1 adet el yapımı zaman ayarlı anahtar sistemi ve yaklaşık 10 adet elektrikli kapsül ele geçirilmiş olup çalışmalar devam etmektedir” denildi.




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