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Derik'te 70 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Mardin’in Derik ilçesinde 70 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde 70 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Derik ilçesi İncesu İlköğretim Okulunda eğitim gören 70 öğrencide, yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti başladı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Derik ve Kızıltepe'deki hastanelere kaldırılan öğrenciler burada tedavi edildi. Ayakta tedavi edilen öğrenciler daha sonra taburcu edildi.


Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yemeklerden numunelerin alındığı bildirildi.

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