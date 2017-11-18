Diğer
Kategoriler
18 Kasım 2017 19:18

Derik’te boş sulama havuzuna düşen at, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Mardin’in Derik ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde bir çiftlikte boş havuza düşen at, belediye ve itfaiye ekiplerinin çabaları ile kurtarıldı.

Derik’te boş sulama havuzuna düşen at, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

18 Kasım 2017 19:18


Derik’in Bahçelievler Mahallesi’nde bir çiftlikte boş sulama havuzuna düşen at, belediye ve itfaiye ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu havuzdan çıkarıldı. Havuzdan çıkarmak için kurulan merdivene çıkmayan atın gözleri kapatılıp iş makinesi yardımı ile havuzdan çıkarıldı. Hüseyin Bilir’e ait olan ve 2 gündür kayıp olduğu belirtilen at, yapılan aramalar sonucu aynı mahallede sulama için kullanılan boş bir sulama havuzunda bulundu. Havuzdan çıkamayan atı kurtarmak için önce köylüler tahtalardan havuzda bir merdiven oluşturdu. Atın köylülerin çabası sonucu çıkmaması üzerine bu kez atın gözleri bağlanarak merdiven ile çıkarılmak istenmesi de sonuç vermeyince, belediye ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, atın ayaklarını bağlayarak iş makinesi yardımı ile havuzdan atı çıkardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
15
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    15°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç