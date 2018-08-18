Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 16:08

Derik’te kaçak elektrik için panoyu yaktılar

Dicle Elektrik tarafından kayıt dışı elektrik kullanımını önlemek ve tüketicilere kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi verebilmek için uygulamaya konulan ve ‘kaçağı önleyen pano’ olarak isimlendirilen alçak gerilim sayaç otomasyon panolarına (ASOP) saldırılar devam ediyor.

Derik’te kaçak elektrik için panoyu yaktılar

18 Ağustos 2018 16:08

Mardin’in Derik ilçesinde şirket tarafından yeraltı şebeke çalışmalarına entegre biçimde kurulan bu panolardan biri dün gece yarısı ateşe verilerek yakıldı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yönetmeliklerine uygun yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, daha güçlü şebeke ve kesintisiz enerji arzı için bir yandan da kaçak kullanımla mücadele ediyor. Bu çerçevede geliştirilen ASOP’lar enerji şebekesi yer altına alınan yerleşim birimlerinde hayata geçirilmeye başlandı. Ancak, kaçak kullanmakta ısrarcı olan ve bu panolar yüzünden artık kullanamayacaklarını fark edenler, diğer tüketicilerin daha kaliteli ve kesintisiz enerji almasına olanak sağlayan bu yatırımları tahrip etmeye devam ediyorlar. Son olarak Mardin’in Derik ilçesine bağlı Cevizpınar mahallesinde kısa süre önce gerçekleştirilen ve iletim hatlarının yer altına alınmasının ardından kurulan alçak gerilim otomasyon panolarından biri, gece yarısı kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına hedef oldu. Yanıcı madde dökülerek ateşe verilen pano, yanarak kullanılamaz hale geldi.


Bayram arifesinde gerçekleştirilen saldırı yüzünden Cevizpınar Mahallesindeki vatandaşlar mağdur olurken, güvenlik birimleri saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanabilmesi için soruşturma başlattı. Bu arada Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, tahrip edilen panonun yerine yenisinin kurmaya başladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç