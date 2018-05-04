Derik’te karakol açılışı

Derik’te, 4 Mayıs 2016’da, PKK’lı teröristlerce 2,5 ton patlayıcı kullanılarak yapılan bombalı saldırıda hasar gören, 1 askerin şehit düştüğü, 11 askerin de yaralandığı Üçyol Jandarma Karakol Komutanlığı onarıldı. Karakolun açılışı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa yaman, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Emniyet Müdürü Hasan Onar, İlçe Kaymakamı Hasan Kafkas, dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen, korucular, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Kurbanların kesildiği ve duaların edildiği açılışta, asker ve vatandaşlar aynı sofrada yemek yedi.

Açılışta konuşan Vali Yaman, yaklaşık 2 yıl önce karakola menfur bir saldırının olduğunu anımsatarak, “Bu karakolun bulunduğu bölge bizim için çok önemli. Çünkü burası hem İpekyolu’nun kontrolünü sağlıyor. Hem de Derik, Viranşehir ve Kızıltepe seyahatlerinin önemli noktasında. Bu nedenle, ‘Karakolu hızla yaptıralım’ dedik. Sağ olsun hükümetimizde ödenek gönderdi. Kısa süre içerisinde bitirmiş olduk. Bugün itibari ile karakol hizmete açıldı. Yani bölgeye hizmet vermeye başladı. Bir de korucularımızda fazla bu hassas bölgede güzel hizmetler verecek diye düşünüyoruz. Çünkü Mardin’e huzur geldi. Bölgeye bir huzur geldi. Bu karakolunda bu huzurun sağlanmasında katkısı olacak” dedi.

“Bu kalabalığı görünce çok duygulandım”

Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen ise, asker ve vatandaşlarla bir arada karakol açılışı gerçekleştirmenin kendisini duygulandırdığını belirterek, “İki yıl önce bu karakol hasar gördü ve yeniden yapıldı. Tüm darbelere rağmen yıkılmayacak. Çok güzel yapıldı. Bu kalabalığı burada görünce duygulandım. Binlerce insan geldi. Biz canımızı malımızı mülkümüzü askere emanet ettik, askerimize sahip çıkacağız” diye konuştu.