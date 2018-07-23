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23 Temmuz 2018 09:57

Derik’te total kalça protezi ameliyatı yapıldı

Mardin’in Derik İlçe Devlet Hastanesinde ilk kez bir hastaya total kalça protezi ameliyatı yapıldı.

Derik’te total kalça protezi ameliyatı yapıldı

23 Temmuz 2018 09:57


İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, “Sağlık camiası olarak Derik ilçemizde böyle başarılı ameliyatların yapılması hem bizim için hem de Derik ilçemiz ve civarında yaşayan halkımız açısından mutluluk ve gurur verici bir durumdur. Bu tür ameliyatları yapmak için Derik’in en ücra köşesinden Mardin’e, Kızıltepe’ye veya şehir dışına giden vatandaşlarımız artık kendisine eziyet gibi gelen bu yolu kullanmayacak. Kendi ilçesinde ulaşım açısından hiç sıkıntı yaşamadan tedavisini olup rahatça eve gidebilecektir. Bu tür ameliyatlar için gerekli olan tüm tıbbi cihazlar, Kamu hastaneleri hizmetleri yöneticilerimiz tarafından uygun bir şekilde sağlanmıştır. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Vatandaşımızın hayır duasını almak bizim için en büyük teşekkürdür. Halkımızın en uygun şekilde sağlık hizmeti alabilmesi için ben ve arkadaşlarım tüm imkanları zorlayarak hizmet sunmaya devam etmekteyiz” dedi.




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