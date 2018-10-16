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Derik'te Yeşilay heyecanı

Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi ilçelerdeki etkinliklerini arttırmak için turlara başladı.


Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi yöneticileri, ilçe turları çerçevesinde, Derik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, İlçe Müftüsü Ali Talip Boynukara ve Halk Eğitim Müdürü Mustafa Çekmez'i ziyaret etti. Daha sonra, İlçe Müftülüğünde seminer verildi. Seminerde konuşan Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, “Yeşilay faaliyetlerinde Müftülük ve Diyanet mensuplarının yer alması gerektiğini, her imamın aynı zamanda Yeşilay'ın doğal üyesi olduğunu, her birinin rol model olması gerektiğini, herkesten çok zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklar konusunda gereken hassasiyeti göstermeleri gerekiyor” dedi.


İlçe Müftüsü Ali Talip Boynukara da, “Yeşilay'ın zararlı alışkanlıklar konusunda önemli görevler ifa ettiğini, diyanet camiası olarak her zaman Yeşilay'ın yanında olacaklarını ve her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.

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