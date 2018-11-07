Devlet destekledi fabrika kuruldu

Devletin sağlamış olduğu teşvikler sayesinde bölgede artan yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Mardin OSB'de faaliyet gösteren Derves Ambalaj Firması, bölgede kendi sektöründe imalat yapan ilk firma oldu.

Son yıllarda bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı ile yatırımcıların dikkatini çeken başta Mardin ve güneydoğu illeri bölgeye sağlanan teşvikler ile binlerce kişinin ekmek teknesi oldu. Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Derves Ambalaj Firması gerçekleştirdiği yatırımla, un, yem, kepek, bakliyat, gübre gibi ürünlerin ambalaj imalatını gerçekleştiriyor. Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) yatırımcıların bu teşviklerden doğru bir şekilde faydalanması için gerekli rehberlik ve teknik destek hizmeti sunarak yatırımların artmasına katkı sağlıyor.

Mardin OSB'de ambalaj imalatı yapan Derves Ambalaj Firması'nı ziyaret eden Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ firma hakkında bilgi aldı. Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Altındağ, teşvikler sayesinde bölgeye olan ilginin her geçen gün daha da arttığını, 6. bölgede olma sebebiyle devletin vermiş olduğu teşviklerden en üst düzeyde faydalanıldığını söyledi. Genel Sekreter Altındağ “Ajansımız bu noktada yatırımcılara gerekli teknik desteği vererek, Mardin ve bölgemizdeki diğer illere katma değer sağlamaktadır. ‘Cazibe Merkezleri Destek Programı' kapsamında ilgili yatırımın enerji desteğinden faydalanması için gerekli başvuru sürecinin takibi ve sürecin olumlu olarak sonuçlandırılması ajans tarafından bizzat takip edilecektir. Burada sabit yatırım tutarının yüzde 25'ini geçmemek üzere, aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami yüzde 30'u üç yıl süreyle 10 Milyon lirası kadarı bakanlık bütçesinden karşılanacaktır” dedi.

Yaklaşık olarak 80'e yakın çalışanı bulunan Derves Ambalaj Firması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen yatırım teşvik belgesi kapsamında ilgili yatırım için; “Gümrük Vergisi Muafiyeti, Gelir Vergisi Stopaj Desteği, Sigorta Primi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi ve KDV İstisnası” gibi teşvik kalemlerinden yararlanıyor. Firmanın 9 Milyon lira civarındaki bu yatırımıyla hem Mardin'e hem de bölgeye ciddi katkı sağlaması beklendiği belirtildi.

DİKA bölgesinde imalat sektöründe teşvikten yararlanan firmaların sayısında her geçen gün artış yaşanırken, Mardin'de teşvik belgeli yatırımların hız kazandığı kaydedildi. Son iki yılda Mardin'de imalat sektöründe 79 teşvik başvurusu ile 270 milyon Türk lirası tutarında yatırım gerçekleştirildiği Kızıltepe'de ise son iki yılda imalat sektöründe ağustos ayı itibariyle 19 teşvik başvurusu ile 55 milyon lira sabit yatırım yapılarak bin 26 kişiye istihdam sağlandığı belirtildi.