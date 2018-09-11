Dicle Elektrik 2'nci Müşteri Memnuniyeti Merkezini Mardin'de açtı

Müşteri memnuniyetini önemseyen Dicle Elektrik, tüketicilerinin kurumdaki işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilmesi için kurduğu ve tek bir noktadan tüm işlemlerin yapılabildiği Müşteri Memnuniyeti Merkezlerinin ikincisini Mardin'de açtı. Açılışı gerçekleştiren Dicle Elektrik Dağıtım Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, bu merkezlerin sayısını artıracaklarını belirterek, bu merkezlerin devreye girmesi ile birlikte hem müşterilerin, hem de şirketin sonuçtan memnun olacağını söyledi.

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğünde hizmete giren Müşteri Memnuniyeti Merkezi'nin açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, müşteri memnuniyetinin artması açısından bu merkezlerin büyük önem taşıdığını belirtti. Sorumluluk bölgelerinde bulunan 6 ilin tamamında Müşteri Memnuniyeti Merkezleri açacaklarını ifade eti ve “Allah hayırlı etsin. Bu tür mekânlar her geçen gün daha da artacaktır. Bizim amacımız Mardin' deki müşterilerimize en iyi hizmeti vermektir. Müşteri memnuniyetinin birçok unsuru vardır. Bunlardan bir tanesi enerji tedarikini sağlamaktır. İkincisi ise mümkünse işini buraya gelmeden halledilmesidir. Ama buraya geldiklerinde de işlerini en kolay, en hızlı ve en efektif şekilde halledilmesidir. Amacımız buraya isteyerek gelmeleri, güler yüzle ayrılmalarıdır” dedi.

“Hem müşteri memnun olacak hem de şirket memnun olacak”

Atalay, Kızıltepe gibi büyük ilçelerde de Müşteri Memnuniyeti Merkezi açılabileceğini bildirdi. Çalışanlara da seslenen Atalay, bu merkezlere gelen her vatandaşın buradan memnun ayrılması gerektiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Hem müşteri memnun olacak hem de şirket memnun olacak. Bizim amacımız hepsini birlikte sağlamak. Ne olursa olsun buraya gelenler bizim misafirimizdir. Biz kadim bir doğu toplumuyuz. Misafir bizim için çok önemlidir. Onun için buraya gelen misafirlerimizin güler yüzlü ayrılması bizim en büyük arzumuzdur. Evine gitmekte sıkıntı yaşayan yaşlı, fakir insanlar olabilir, gerekirse onları evlerine de bırakacağız. Çok yönlü düşünmemiz, misafirperver olmamız gerekiyor. İnşallah bunların hepsini sağlayacağız.”

Açılışa Memet Atalay'ın yanı sıra Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Müşteri Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas, Mardin İl Müdürü Memet Bulut, Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, Siirt İl Müdürü Naci Obut, Müşteri Memnuniyet Müdürü Rıdvan Çatır, İnsan Kaynakları Müdürü Zeynep Deniz Erk ve diğer bazı yetkililer katıldı.