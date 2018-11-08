Dicle Elektrik'te müşteri memnuniyeti artıyor

Mardin' in Derik ilçesi Bozbayır mahallesinde çiftçilik yapan Akif Açan, Müşteri Memnuniyeti Merkezi' ne başvurarak tarımsal sulama konusunda yaşadığı sorunun giderilmesi konusunda destek talep etti. Tüketicinin başvuru talebini alan merkez çalışanları, hemen gerekli incelemeleri yaptı. Söz konusu sorunla ilgili kısa sürede çözüm üreten görevliler, geri bildirimde bulunarak sonucu Açan'a ilettiler. Tahminin de ötesinde kısa bir sürede başvurusu sonuçlanan çiftçi Akif Açan, bunun üzerine Müşteri Memnuniyeti Merkezi Mardin yöneticisi Aziz Emen'i ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

"Bizim yerimize takip ediyorlar"

Müşteri Memnuniyeti Merkezi'nde gördüğü ilgi ve alakanın yanında başvurunun çok kısa sürede çözüme kavuşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Açan, Emen'in şahsında Dicle Elektrik'e teşekkür ederken şöyle dedi:

“Tarımsal sulama konusunda karşılaştığım bir sorunun çözümüyle ilgili Dicle Elektrik Müşteri Memnuniyet Merkezi'ne yaptığım başvuru titizlikle takip edildi. Bizler çiftçi olduğumuz için fırsat bulup şirkete gidip gelemiyoruz, dolayısıyla da işlerimizi takip edemiyoruz. Ama bu merkezdeki görevliler işlemlerimizi bizim yerimize takip edip, sonucu bize bildiriyorlar. Bu bizi çok rahatlattı. Allah onlardan da, buna vesile olanlardan da razı olsun.”