Dicle Elektrik’ten Dargeçit’e 3 milyon liralık yatırım

Yatırımlarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tüketici hizmetleri ve hizmet kalitesi yönetmelikleri çerçevesinde sürdüren Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü tarafından başlatılan yatırım çalışmasında Dargeçit ilçesindeki ana caddelerde havai hatlar tamamen kaldırılıp 7 kilometre alçak gerilim, 8 kilometre orta gerilim kablosu döşenerek, hatlar yeraltına alınacak.

11 yeni trafo kurulacak

Yeraltı çalışmaları ile birlikte yatırım bölgesine her biri bin KVA gücünde 6 adet ve 400 KVA gücünde 5 adet olmak üzere toplamda 8 bin KVA gücünde trafo tesisi kuracak olan Dicle Elektrik, bu sayede ilçedeki kurulu elektrik gücünü 2 katına çıkaracak. Bölgeye özel geliştirilen panolar sayesinde dağıtımdaki kayıplar önlenecek. Böylece tüketicilere kesintisiz elektrik enerjisi verilebilecek. Bu yatırım kapsamında Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri tarafından cadde ve sokak aydınlatmaları için ilçedeki farklı güzergâhlara 187 adet aydınlatma direği monte edilecek.

“Vatandaşların takdiri bizi mutlu ediyor”

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, kent genelinde yatırımların sürdüğünü belirterek, bunun bir parçası olarak da elektrik hatlarını yer altına almaya başladıklarını söyledi. Sadece Dargeçit ilçesinde gerçekleştirilmekte olan yatırımın toplam maliyetinin bu günkü rakamlarla 3 milyon lira olacağını belirten İl Müdürü Bulut, “Dicle Elektrik olarak hedeflerimiz doğrultusunda altyapı, şebeke yenileme ve güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Hayata geçirdiğimiz bu yatırımla da ana güzergahlardaki elektrik kablolarını yeraltına alarak Dargeçit’teki kurulu elektrik gücünü 2 katına çıkaracağız. Böylece hem enerji güvenliği sağlanmış olacak hem de tüketicilerimize daha kaliteli enerji sağlayacağız. Bu çalışmaların bizi en çok mutlu eden tarafı da Dargeçit halkının yaptığımız yatırımları takdir etmesidir” dedi.