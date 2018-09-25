Dicle Elektrik'ten eğitime aydınlatma desteği

Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü ekipleri, yaz döneminde gerçekleştirilen “Aydınlatma Seferberliği” çalışması sırasında merkez ve ilçelerin yanı sıra kırsaldaki bütün armatürlerin kontrol ve bakımlarını Ağustos ayı itibariyle tamamladı. Ancak yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması üzerine eğitim kurumlarının çevresinde bulunan aydınlatma şebekeleri ile ilgili özel bir bakım programı hazırladı. Aydınlatma kontrol ve bakım ekipleri, okul çevresindeki cadde ve sokaklarda bulunan armatürlerin tamamını yeniden kontrol etti. Bu çalışma sırasında değişik nedenlerle yanmadığı belirlenen armatürlerden bazıları onarılarak aktif hale getirilirken kırılanlar ise yenileri ile değiştirildi.

“Aydınlık bir gelecek için çalışıyoruz”

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, “Öğrencilerimizin özellikle günlerin iyice kısaldığı kış aylarında evden okula ve okuldan eve daha güvenli bir şekilde gidip gelebilmeleri için böyle bir çalışma başlattık. Sorumluluk bölgemizde aydınlatma amacıyla kullanılan armatürler ekiplerimiz tarafından zaten düzenli biçimde kontrol ediliyor. Ancak okul çevreleri için yeni eğitim yılının başlaması ile birlikte özel bir bakım programı hazırladık. Şu an için okul çevrelerinde yanmayan armatürümüz yok. Ancak değişik sebeplerle yanmayan armatür gören öğretmen, öğrenci ve velilerimiz 186 numaralı Çağrı Merkezimizi arayıp bildirimde bulunsunlar. Ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yapılacaktır. Çocuklarımızın aydınlık geleceği için, biz de aydınlatma çalışmalarımızı aksatmadan sürdürmeye devam edeceğiz'' dedi.