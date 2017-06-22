Dicle Elektrik’ten Kızıltepe’ye 40 milyon TL’lik yatırım

Kaçak elektrikle mücadele kapsamında denetimlerini ve sayaç yenileme çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, Kızıltepe ilçesine 40 milyon TL’lik yatırım yaptı.

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğünce, iftar programı düzenlendi. Programda konuşan İl Müdürü Mehmet Bulut, kaçak elektrikle mücadele konusunda başarılı adımlar atıldığını belirterek, “Kaçak elektrikle mücadelede beklediğimiz ve istediğimiz seviyeye de tam olarak değiliz ama geçmiş senelere nazaran ciddi bir iyileşme olduğu söylenebilir” dedi.

“14 milyonluk yatırım”

İki yıldır Mardin İl Müdürlüğünde görevini sürdürmekte olduğunu kaydeden Bulut, iki yıl içerisinde çok ciddi olarak yatırım çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Bulut, “Özelikle Kızıltepe ilçemize geçmişin çok üstünde yatırımlar gerçekleştirdik. Kızıltepe Aşiti Mahallesi’nde, yaklaşık 14 milyon yatırımla tüm yeraltı ve aydınlatma çalışmalarını bitirdik ve kötü görünümlü elektrik direklerini kaldırdık. Örnek bir proje çalışmamız oldu” diye konuştu.

Merkez ve ilçelere büyük bir altyapı ve aydınlatma çalışması yapıldığını kaydeden Bulut, şunları kaydetti:

“Kızıltepe merkezde devam eden projemiz var. Kızıltepe merkezde özelikle çarşı merkezinde, Hastane Caddesi’nde, Atatürk Mahallesi’nde havada gördüğümüz kirli görüntülerin tamamı kalkacak. İnsanlarımızın daha kaliteli elektrik alması için çok daha güzel bir proje yapmış olacağız. Bu iki yıl içerisinde bütün köylerimizdeki aydınlatma sıkıntılarımızı giderdik. Şu anda yukarı Mardin’de devam eden bir yer altı çalışmamız var. Midyat’ta yapılan bir yeraltı çalışmamız var ve onlarda bitme aşamasına gelmiştir. Midyat’ta yaklaşık 45 tane köyümüzün bütün şebekesi değiştirilerek, bütün sayaçlarını direkten okuma sistemi ile çok daha kaliteli geçiş gerçekleştirdik. Bunların dışında Mazıdağı’nda ve Derik Belediyesinin bizden istemiş olduğu bir Kültür Caddesi’nde bir çalışma yapacağız. İnşallah 2017 içerisinde çok daha fazla çalışmamız olacak ve insanlarımıza kaliteli sürekli enerji hizmeti vermeye devam edeceğiz. Son iki yıl içerisinde burada yatırımlara harcanan para miktarı sadece Kızıltepe’ye yaptığımız çalışmalarımız 40 milyon TL’yi geçti.”