Dicle Elektrikten klima uyarısı

Böyle olunca bayram öncesi 56 MW olan şehir merkezindeki elektrik tüketimi, bugün itibariyle 85 MW’a yükseldi. Bunun üzerine Dicle Elektrik Dağıtım, halkı elektriği dikkatli kullanma konusunda uyardı. Elektrik şirketinden yapılan açıklamada, “Böyle devam ederse şebeke devre dışı kalabilir” denildi.

Aşırı sıcaklar, Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen Güneydoğu illerinde daha da etkili oluyor. Hava sıcaklığı Suriye sınırına yakın olan Mardin’in en büyük ilçesi Kızıltepe’de gün içerisinde 49 dereceye kadar ulaştı. Bunun üzerine vatandaşlar klimalara yüklenmeye başladı. İlçe merkezinde bayram öncesi arife gününde 56 MW olan günlük elektrik tüketimi, sıcaklar ile birlikte bir anda yüzde 52 oranında artarak 85 MW’a yükseldi. Elektrik tüketiminde yaşanan bu ani yüksek tüketim, beraberinde arızaları da getirmeye başladı. Yaşanan olağanüstü durum sebebiyle Dicle Elektrik Dağıtım, bölgeye takviye ekipler yönlendirdi.

“Kontrollü kullanın çağrısı”

Kızıltepe’de aşırı sıcakların da etkisi ile kontrolsüz bir elektrik tüketiminin yaşanması üzerine Dile Elektrik Dağıtım bir açıklama yaptı. Enerji şirketinden yapılan açıklamada, “Aşırı sıcakların etkisi ile Kızıltepe ilçe merkezindeki elektrik tüketimi 3-4 gün içerisinde 56 MW’tan 85 MW’a yükselmiştir. Kontrolsüz bir şekilde tüketilen elektrik maalesef israf edilmektedir. Yine kaçak kullanımın da etkisi ile bir anda ortaya çıkan yüzde 52 düzeyindeki tüketim artışı sebebiyle şebekemiz zorlanmaktadır. Şebeke bu durumu kaldıramamakta ve bu yüzden zaman zaman devre dışı kalmaktadır. Vatandaşlarımızdan elektriği kontrollü ve duyarlı kullanmalarını istiyoruz. Öncelikle elektriği israf etmesinler. Klimaları kontrollü kullansınlar. Örneğin ortam sıcaklığı azaldığında kapı pençeleri açmak yerine klimalarını kapatsınlar. Bunlara dikkat edilirse bu sıkıntılı süreci rahatlıkla aşabiliriz. Aksi halde şebekede ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Böyle devam etmesi durumunda şebeke tamamen devre dışı kalabilir. Bu da ilçenin tamamen karanlıkta kalması anlamına gelir ki bunun olmaması için ekiplerimiz gerekli tüm müdahaleleri yapıyor” denildi.