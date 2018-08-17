Dicle Elektrik’ten Mazıdağı’na 3.9 milyon liralık yatırım

Enerji şirketi, 3 milyon 922 bin liralık yatırım ile ilçedeki tüketicilere kayıpsız, kesintisiz, kaliteli elektrik enerjisi verecek.

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü tarafından kısa süre önce başlatılan yatırım çalışmasının yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Söz konusu yatırım ile Mazıdağı ilçesindeki havai hatların tamamı toplanırken, elektrik direkleri ise kaldırılacak. Sökülecek iletim hatlarının yerine 9 kilometre alçak gerilim ve 4 kilometre orta gerilim yeraltı kablosu döşenecek. Enerji şirketi, yeraltı çalışmalarının dışında yatırım bölgesinde her biri 1.250 kVA gücünde 6 adet ve 400 kVA gücünde 3 adet olmak üzere toplamda 8.700 kVA gücünde trafo tesisi kuracak. Bu sayede ilçedeki kurulu elektrik gücü eskisinden çok daha güçlü bir hale gelecek. Bölgeye özgü geliştirilen panolar sayesinde ise dağıtımdaki kayıplar önlenecek. Böylece tüketicilere kesintisiz elektrik enerjisi verilebilecek. Bu yatırım kapsamında Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri tarafından cadde ve sokak aydınlatmaları için ilçedeki değişik güzergahlara 197 adet aydınlatma direği monte edecek.

"Geleceğin şebekesi için çalışıyoruz"

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, kent genelinde yatırım atağı başlattıklarını belirterek, bunun bir parçası olarak da elektrik hatlarını yer altına almaya başladıklarını söyledi. Sadece Mazıdağı ilçesinde gerçekleştirilmekte olan yatırımın toplam maliyetinin bu günkü rakamlarla 3 milyon 922 bin lira olacağını belirten İl Müdürü Bulut, “Dicle Elektrik, yaptığı çalışmalar ile sadece bugünün değil, aslında geleceğin de elektrik şebekelerini kuruyor. Mazıdağı ilçemizdeki çalışma tamamlandığında elektrik dağıtım şebekesi gelişip güçlenirken bir o kadar da modernleşecek’’ dedi.