Dicle Elektrik'ten Nusaybin'e 9 milyon 562 bin TL'lik yatırım

Yatırımlarını, sorumluluk bölgesindeki müşterilerine kaliteli ve kesintisiz enerji vermek için sürdüren Dicle Elektrik, Mardin'in Nusaybin ilçesinde enerji şebekesini güçlendirmek ve artan enerji talebini karşılamak için 9 milyon 562 bin liralık yeni bir yatırım yapıyor. Havai hatların yeraltına alınacağı bu yatırım ile ilçenin enerji şebekesi daha da güçlenecek.

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü tarafından kısa süre önce başlatılan yatırım çalışmasının yılsonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Söz konusu yatırım ile Nusaybin ilçesinde Devrim, 8 Mart ve Barış mahallelerindeki eski direkler sökülürken havai hatlar tamamen toplanacak. Bunların yerine 34 kilometre alçak gerilim ve 12 kilometre orta gerilim yeraltı kablosu döşenecek. Bununla entegre olarak kurulacak olan alçak gerilim sayaç otomasyon panoları sayesinde müşterilere kayıpsız kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi verilebilecek. Yatırım bölgesinde ayrıca kurulu elektrik gücünü artırmak için toplam 10 bin 250 KVA'lık 10 adet trafo tesisi kurulacak. Bu yatırım kapsamında cadde ve sokak aydınlatmaları için ilçenin değişik kesimlerinde bin 192 adet aydınlatma direği dikilecek.

“Mahallelerimiz modern bir görünüme kavuşacak”

Nusaybin'de gerçekleştirmekte oldukları yatırımın tamamlanması ile birlikte ilçedeki elektrik şebekesinin gücünün artacağını belirten Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, bununla paralel enerji kalitesinin de artacağını bildirdi. Bulut, “Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar ile enerji sorununa köklü çözümler üretiyoruz. Şirket olarak geleceğin şebekelerini inşa ediyoruz. Kısa sürede tamamlanmasını öngördüğümüz bu yatırım ile hem enerji şebekesini güçlendiriyoruz, hem de kurulu gücü artırarak müşterilerimizin daha kaliteli ve kesintisiz elektrik almalarını sağlıyoruz. İletim hatlarını yeraltına alarak ise ilçenin daha modern bir görünüme kavuşmasına da katkı sağlıyoruz'' dedi.