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01 Eylül 2018 13:21

Dicle Nehri’nde boğulan Yasin Zengin’in cansız bedenine ulaşıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde arkadaşını kurtarmak için suya giren Yasin Zengin’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Dicle Nehri’nde boğulan Yasin Zengin’in cansız bedenine ulaşıldı

01 Eylül 2018 13:21

Zengin, Mardin’in Midyat ilçesinde defnedildi.


Yaklaşık 3 gün önce, Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri’ne giren kepçe operatörü Hasan Çağlayan, bir süre sonra akıntıya kapılmış, durumu gören arkadaşı Yasin Zengin akıntıya kapılan Çağlayan’ı kurtarmak için suya girmişti. İkili bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması sonucu 24 yaşındaki Yasin Zengin’in cansız bedenine ulaşıldı. Zengin, yapılan incelemelerin ardından memleketi Midyat’ın Yolbaşı Mahallesi’nde defnedildi.


Ekiplerin Çağlayan’a ulaşmak için çalışmaları devam ederken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.




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