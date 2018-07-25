Dicle’den Nusaybin’e 400 KVA’lık ek trafo

Çarşı esnafının temsilcileri, bir süre önce Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü’ne başvurarak elektrik ile ilgili güç artışı talebinde bulundular. Esnaftan gelen talebi değerlendiren İl Müdürlüğü, bu bölgedeki trafoların gücü, abone sayısı ve tüketim miktarlarını inceledikten sonra güç artışının yapılmasına karar verdi. Yatırım programına dahil edilen 400 KVA’lık ek trafonun yapımına kısa süre önce başlandı.

İsraf uyarısı

Kısa sürede kurularak devreye aldıkları ek trafo ile Çarşı esnafının elektrik sorununu kökten çözdüklerini belirten Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, “Şirket olarak bizim için esas olan müşteri memnuniyetidir. Bu sebeple Çarşı esnafından gelen trafo talebini karşıladık. Bizim de şirket olarak esnaflarımızdan talebimiz yaptığımız fedakarlığı göz önüne alarak, bundan böyle elektriği israf etmemeden, ihtiyaçları oranında kullanmalarıdır” dedi.

Talepleri karşılanan Çarşı esnafı ise, kurulan ek trafonun devreye alınması nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım’a teşekkür etti.