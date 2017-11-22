DİKA Şırnak’ta projeleri tanıttı

Ziyaret kapsamında Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve Şırnak’taki bazı ajans paydaşları ile bir araya gelen Altındağ, DİKA’nın Şırnak’ta 2017 yılı güdümlü projelerinin son durumunu paydaşlarla paylaşıldı. 2017 ve 2018 yıllarında sağlanması planlanan mali destek programlarının hazırlık çalışmalarının Şırnak ilinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmesi için Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan ile yapılan görüşmede ise ajans ve üniversite iş birliğinin önemi vurgulandı. Şırnak ili için üniversite ile yapılması gereken çalışmalar gündeme geldi. Şırnak ve ilçelerinin mevcut durumu ve ekonomik kalkınmanın sağlanması için ilin ihtiyaçları doğrultusunda projelerin hayata geçirilmesi gerektiği dile getirildi. Şırnak’ta gerçekleştirilecek güdümlü projelerin sürdürülebilirliği açısından üniversitenin bu projelerde yer alması konusunda mutabık kalındı.