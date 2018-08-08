DİKA, Şırnak’ta yurtdışı destekleri bilgilendirme toplantısı yaptı

Yatırımcılara yurtdışı faaliyetlerinde ve girişimlerinde faydalanabilecekleri destekler kapsamında ’yurtdışı destekleri bilgilendirme toplantısı’ ile aktarıldı.

DİKA bölgenin yurtdışına açılan kapısı olmaya devam ediyor. Bu kapsamda faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyen DİKA, yatırımcı ve yatırımcı adaylarına ’Yurtdışı Devlet Desteklerini’ aktararak bu konuda bölge sermayedarlarını bilinçlendirmeyi hedefliyor. Yatırımcılara Ajans personeli tarafından danışmanlık yapılarak ülkenin ve bölgenin yurtdışındaki ekonomik gücünü artırmak hedefleniyor. Bu kapsamda Cizre’de geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. DİKA tarafından düzenlenen toplantıya Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, DAİB Genel Sekreteri Murat Karapınar ve Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve 90 civarında bölge yatırımcısı katılım sağladı. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantı da bölgedeki fırsatlar potansiyelinin yatırımcılar tarafından bilinmesinin önemini vurguladı. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, devletin özellikle bölgeye karşı pozitif ayrımcılığı olduğunu belirterek, “Bizler de ajans olarak Şırnak’a her türlü desteği vermeye hazırız, bu konuda talep etmek sizden, yardımcı olma hususu ise ajansımızdandır. Sıradaki toplantımızı ise Silopi’de olacak şekilde düzenlemeyi planlamaktayız, ilimizdeki her ilçeye dokunacağız’’ dedi.

Toplantıda yurt dışı şube açma – uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi (UR-GE), ihracatçıya alıcı kredisi ve sigorta tazmin desteği, fuar katılım, tasarım, yurtdışı birim, marka ve tanıtım, markalaşma ve turquality desteği ve tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları şeklinde yurtdışına açılımda önem arz eden konular ele alındı.

Türkiye’nin önemli ihracatının yapıldığı sınır kapısı Habur’a olan lojistik yakınlık ve Orta Doğu pazarının büyüklüğü gibi stratejik etmenlere sahip olan bölgenin yatırımcılarının gücüne bilgi ile yön vermenin hedeflendiği kaydedildi. DAİB ile DİKA olarak iş birliğini daha da ileriye götürme planlarını hızla süreceği ifade edilirken katılımcılara teşekkür edildi.