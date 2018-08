DİKA ve kayyumdan Batman’a 8 milyonluk organik yatırım

Yaklaşık 8 milyonluk proje kapsamında Batman merkezinde hijyenik olmayan ve görüntü kirliliği oluşturan Alo Tevşo Çarşısı, yeniden modernize edilerek bölgeye organik pazar

olarak kazandırılacak.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, 8 milyonluk projenin imzalarını Mardin’de atarak Alo Tevşo organik pazarın modern görünümüne kavuşması için ilk adımı attı. Yerel pazar güdümlü projesi kapsamında Batman’ın en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve Alo Tevşo olarak bilinen, Çarşı Mahallesi 716. Sokak ve çevresinde bulunan seyyar semt pazar yerinin modern, sağlıklı ve hijyenik bir sistem geliştirerek düzenlenmesini hedefleniyor. Proje kapsamında Alo Tevşo çarşısında bulunan yaklaşık 120 esnaf ve Batman, Siirt’te bulunan doğal tarım ürünlerinin üreticisi olan yaklaşık 10 bin 254 kişi yenilenecek olan pazar yerinde ürünlerini satışa sunabilecek.

“Kentsel hafızanın ayakta durabilmesi için önemli çalışmalarımız oldu”

Batman’a kazandırılacak olan organik pazar restorasyon çalışması için düzenlenen imza töreninde konuşan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, projenin sürdürülebilir olmasının önemine değindi. Altındağ, "Batman’a özellikle kentin hafızası, alt yapı, üst yapıyla ilgili, bir anda Batman söz ettirmeye başladı. Burada da bizim ajans olarak 4 ilde özellikle kentsel hafızanın ayakta durabilmesi için önemli çalışmalarımız oldu. Daha önce Mardin’de restorasyonla ilgili bir destek sağladık. Siirt’e ve şimdide Batman’da özellikle 90’lı yıllarda büyük bir göçün olduğu bir kentte bir hafızanın olduğunu görüyoruz” dedi.

"Batman’a yakışacak bir çarşı olacak"

Alo Tevso Çarşısının rehabilite edilmesinin önemli olduğuna değinen Altındağ, “Bir çarşı gerçekten yerelle merkez arasında bütünlük sağlayan yerel ticareti hızlandıran, bununla beraber bölgesel güç olabilen tanıtıma, turizme katkı sağlayabilen, coğrafik işaretlerde hatta organik tarımda bir sürü ürünün aslına sergilendiği merkez. İnşallah iki yıl içinde hatta daha kısa sürede Batman’a yakışan bir hijyenikle güzel bir eser kazandıracağız” diye konuştu.

"Bölge halkımız her şeyin en iyisine layık"

Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi bölge insanının da her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, “Yerel hizmetlerde bu alanda önemli bir yer tutuyor. Çünkü bizim için verdiğimiz hizmetler insan hayatının her anını kapsayan, insan yaşamının kalitesi konusunda son derece önemli işler yüklenmiş, önemli hizmetler” dedi.

“Amacımız, hakkaniyet ve adaleti sağlamaktı”

KHK ile görevlendirme yapılarak Batman Belediye Başkan Vekili olan Ertuğ Şevket Aksoy, 2016 Eylül ayından beri yaptıkları her işte insanı faaliyetlerin odağına koyarak çalışmaya başladıklarını söyledi. Aksoy, "Amacımız hakkaniyet ve adaleti sağlamaktı. Daha sonra uzun yıllar ihmal edilmiş birçok belediye hizmetini planlama çerçevesinde kısa sürede, orta vadede uzun vadede çözülecek işler olarak sınıflandırdık” ifadelerini kullandı.

“Çağdaş modern sıhhi kentler”

Şehrin var olan dokusunu iyileştirmek, bir taraftan gelenekleri yaşatırken diğer taraftan çağdaş sıhhi modern bir ortam oluşturmak amacıyla hizmet ettiklerini söyleyen Aksoy, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kentimizin en eski geleneksek çarşısı olan yerel ismiyle Alo Tevşo olan pazarını da ıslah etmeyi düşündük. Burası gerek oradaki yerleşik satıcılar, gerekse köylerden ilçelerden gelen doğal ürünlerin satıldığı organik pazarımız. Ama ne yazık ki fiziksel ve hijyen şartları itibariyle istediğimiz düzeyde değildir. Fiziksel anlamda ıslah etmek için bir çalışma başlattık. Kalkınma ajansımızla yaptığımız iş birliği tabi ki finans anlamında bizim için de anlamlı oldu, değerli oldu. Yaklaşık 7 buçuk milyon büyüklüğünde bir projedir bu. Projenin ekonomik büyüklüğünden ziyade projenin niteliği verdiği mesaj ve insanlarda oluşturacağı etki ve enerji bizim için daha önemlidir” diye konuştu.

Açıklamaların ardından projenin imzaları atılarak tanıtım videosu basın mensuplarıyla paylaşıldı.