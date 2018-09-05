DİKA ve Nusaybin kayyumu Baysal’dan ilçeye büyük yatırım

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal ile DİKA Genel sekreteri Yılmaz Altındağ, DİKA ve belediye desteğiyle öğrenciler için robotik tasarım atölyesi ve spor kompleksi kurulması için imzaları attı.

DİKA’nın destekleri ile hayata geçecek projeler için Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal ile DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ katılımıyla 2 büyük projenin imzaları atıldı. İmzaları atılan proje kapsamında Nusaybin’de öğrenciler kod yazma, robotik tasarım alanında temel eğitimler alacak. Projenin amacı dünya istatistiklerinde her toplumda yüzde 2,5-3 civarında olan üstün yetenekli öğrencilerin bilimsel tekniklerle tespitlerinin yapılarak ülkemizin gelişimine katkıda bulunmalarına fırsat sunarak öğrencilerin sanatsal, bilimsel ve müzikal alandaki yeteneklerinin tespit edilip geliştirilip akademik başarılarına yansımasını sağlamak. Ayrıca sorgulama ve proje tabanlı, öğrenci gelişimini teknik ve teknolojik olarak hızlandıran robotik kodlama eğitimi ile öğrencilerin geleceğin teknolojik altyapısını oluşturan kodlama yazılımı öğrenmelerini sağlayarak öz güvenlerini arttırma ve bölgenin gelişimine katkıda bulunmak. Projeden yararlanacak okulların ise Hacı Ali Mungan Ortaokulu, Kaymakam Bülent Pekdemir Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Girmeli ÇPL, Akarsu ÇPL, Gazi Ortaokulu, Akçatarla Ortaokulu, Atatürk MTAL, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi, Misak-ı Milli Ortaokulu, Kaymakam Bülent Pekdemir İlkokulu, Oğuzhan İlkokulu, Yıldırım İlkokulu, Oğuzhan İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu olduğu belirtildi.

Nusaybin’e yeni spor kompleksi

İlçeye kazandırılacak spor kompleksi ile Nusaybin’in ve ülkenin geleceği olan çocuklar ve gençler için daha modern ve daha sağlıklı alanlarda spor yapabilmelerinin sağlanacağı belirtildi. Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Dicle Caddesi üzerinde bulunan ve 6 bin 865 metrekare alan üzerine yapılacak olan spor kompleksinde futbol sahası 2 bin 223 metrekare arsa üzerinde yapılacak. Basketbol - voleybol sahası 608 metrekare arsa üzerinde yapılacak. Tenis kortu 608 metrekare, koşu parkuru 200 metrekare arsa üzerinde ve 2 adet otopark 10 araçlık ve 24 araçlık ve 770 metrekare peyzaj çalışması ile çok amaçlı salon 106 770 metrekare arsa üzerinde yapılacak.