DİKA'dan dört ilde proje uygulama eğitimleri

DİKA'nın 2018 Yılı Mali Destek Programları olan “Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi” ile “Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi” Mali Destek Programlarına yönelik olarak TRC3 Bölgesi'ndeki Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'taki kurum ve kuruluş temsilcilerine proje uygulama eğitimi verildi. Eğitimler Mardin'de Ajans'ın ana hizmet binasında, Batman'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda, Siirt'teki bir otelde ve Şırnak'ta Yatırım Destek Ofisi'nde gerçekleştirildi. DİKA'nın İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından verilen eğitimlere, başarılı bulunan projeleri yürütecek olan proje koordinatörleri ile diğer kilit personeller katıldı.

Proje uygulama sürecinin tanıtıldığı başlangıç toplantısı ve uygulama eğitiminde, proje uygulamaları ve sözleşme hakkındaki genel kurallar ve mevzuat, destek hizmetleri ile bunlardan nasıl yararlanılacağı, satın alma, izleme, raporlama ve bilgi sistemi konularında temel bilgiler olarak ele alındı. Proje yararlanıcılarının proje uygulama, satın alma, raporlama, izleme ve Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) eğitimleri iki gün sürdü.