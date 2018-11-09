DİKA'dan Mardin'e proje desteği

MARDİN (İHA) – Mardin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Dicle Kalkınma Ajansı'na (DİKA) sunulan proje Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) Teknik Destek Programı kapsamında, Mardin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Ajans'a sunulan “ArcGIS Temel Eğitimi, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Eğitimi” projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Proje, Mardin Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Zülkif Orak ile Ajans Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ tarafından uygulanmak üzere imzalandı. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ajans olarak yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına teknik destek sağlıyoruz. Bu projenin tarımda doğru üretimin yapılması, haksız kazancın önüne geçilmesi, hak edişlerin hızlı bir şekilde dağıtılması, çiftçi ile teknik personel arasında kurulan ilişkinin sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlaması açısından önemlidir” dedi.